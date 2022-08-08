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3 часа назад

Россиянка отдохнула в Архызе и посетовала на необходимость "везде платить"

Мира Маркина

Россиянка отдохнула в Архызе и поделилась "смешанными чувствами" от путешествия. Свои эмоции девушка описала в беседе с "Лентой.ру".

Россиянка посетила Архыз и рассказала о "смешанных чувствах"
Фото: unsplashunsplash

Большую часть поездки туристка провела в горах и лишь под конец путешествия решила заехать в Архыз. По словам россиянки, делать этого не стоило, ведь в селе пришлось "везде платить, чтобы как-то себя занять".

Вдобавок к этому девушку огорчила неудобная логистика. Добраться до Архыза можно, прилетев в Минеральные Воды, но поездка на такси обойдется в 3,5 тысячи рублей. Еще хуже обстоят дела с обратной дорогой:

"Яндекс предлагает такси за 5,5 тысячи рублей. Приходится искать через местных, а все хотят навариться и предлагают за шесть тысяч. В итоге хозяин отеля нашел нам мужчину пожилого, он нас отвез за 3,5 тысячи".

Помимо этого, туристка отметила, что сейчас в Архызе активно строятся отели и дороги к достопримечательностям, из-за чего вовремя отдыха возникает дискомфорт:

"На улице от этого пыль, вонь, шум. И при бронировании отеля об этом никто не предупреждает".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме.

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