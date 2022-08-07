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29 минут назад

Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме

Мира Маркина

Российские туристы и граждане других стран смогут попасть в Южную Корею на пароме с 9 августа. Об этом сообщила Корейская ассоциация международной торговли в своем Telegram-канале.

Россияне смогут попасть в Южную Корею на пароме
Фото: pxhere.compxhere.com

Паром будет отправляться из порта Владивостока. Попасть на него можно будет при наличии визы. Также пассажирам необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки.

Россияне, отправляющиеся в страну в формате No Visa обязаны заранее получить электронное разрешение на поездку.

Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы из РФ активно интересуются турами в Юную Корею. Особенно спрос на это направление вырос после смягчения правил въезда в страну в июне 2022 года. По словам туроператоров, россияне часто интересуются медицинскими поездками в Южную Корею для проведения чекапов, так как в стране высокий уровень здравоохранения.

Ранее стало известно, что Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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