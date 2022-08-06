Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки

Болгария продлжит выдавать туристические визы россиянам, однако сроки выдачи увеличились. Об этом сообщили в посольстве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем».
До этого в Сети появилась информация, что после высылки дипломатов из России, визы россиянам стали недоступны.
Ранее мы рассказывали, что в визовых центрах России закончились места для подачи документов.