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50 минут назад

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки

Даша Краснова

Болгария продлжит выдавать туристические визы россиянам, однако сроки выдачи увеличились. Об этом сообщили в посольстве.

Болгария продолжит выдавать визы россиянам, но увеличит сроки
Фото: unsplashunsplash

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем».

До этого в Сети появилась информация, что после высылки дипломатов из России, визы россиянам стали недоступны.

Ранее мы рассказывали, что в визовых центрах России закончились места для подачи документов.

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