Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Адвокат объяснил, кого могут не пустить на самолет

Мира Маркина

Адвокат Кирилл Данилов рассказал, каким пассажирам авиакомпания может отказать в полете. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".

Адвокат объяснил, кого могут не пустить на самолет
Фото: unsplashunsplash

Эксперт подчеркнул, что данная информация особо полезна в период отпусков, ведь несоблюдение тех или иных правил авиаперевозчика может сильно омрачить поездку.

К примеру, в одной из крупнейших авиакомпаний действует правило, согласно которому человек в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть не допущен на рейс.

Другая причина – состояние здоровья пассажира. В некоторых случаях оно требует особого подхода к перевозке. Бывает так, что недуг пассажира создает угрозу для транспортировки других путешественников или большие неудобства во время полета.

Кроме того, отказать в перелете могут тем, кто опоздал на регистрацию, не хочет платить за багаж или имеет при себе запрещенные вещества или предметы. И наконец, на рейс не пустят должников с открытым исполнительным производством.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, как выбрать место в самолете вдали от детей.

Новости путешествий,Кирилл Данилов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители