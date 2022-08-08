Адвокат объяснил, кого могут не пустить на самолет

Адвокат Кирилл Данилов рассказал, каким пассажирам авиакомпания может отказать в полете. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что данная информация особо полезна в период отпусков, ведь несоблюдение тех или иных правил авиаперевозчика может сильно омрачить поездку.
К примеру, в одной из крупнейших авиакомпаний действует правило, согласно которому человек в состоянии сильного алкогольного опьянения может быть не допущен на рейс.
Другая причина – состояние здоровья пассажира. В некоторых случаях оно требует особого подхода к перевозке. Бывает так, что недуг пассажира создает угрозу для транспортировки других путешественников или большие неудобства во время полета.
Кроме того, отказать в перелете могут тем, кто опоздал на регистрацию, не хочет платить за багаж или имеет при себе запрещенные вещества или предметы. И наконец, на рейс не пустят должников с открытым исполнительным производством.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, как выбрать место в самолете вдали от детей.