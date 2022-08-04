Стало известно, как выбрать место в самолете вдали от детей

Бывшая стюардесса British Airways рассказала, как выбрать место в самолете, чтобы оказаться вдали от детей. Подробностями девушка поделилась на форуме Reddit.
Так, по словам бывшей бортпроводницы, если желание лететь рядом с чужими детьми отсутствует, то не следует выбирать кресла с дополнительным местом под ноги:
"Если вы забронируете место в первом ряду средней полосы кресел на дальнемагистральном рейсе, у вас может появиться дополнительное место для ног. Но вы, скорее всего, будете сидеть рядом с ребенком. В этом кресле есть откидной столик для детских кроваток и люлек, чтобы младенцы могли спать отдельно, а не на чьих-то коленях".
Также девушка отметила, что далеко не все места в самолете одинаковы, поэтому к выбору комфортного места стоит подходить внимательно.