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1 час назад

Стюардесса объяснила, зачем здороваться с пассажирами при посадке

Мария Иглина

Американская стюардесса Сьерра Мист заявила, что таким образом они оценивают будущих пассажиров лайнера. Подробностями бортпроводница поделилась в своем TikTok-аккаунте, на ролик обратили внимание в Express.

Стюардесса объяснила, зачем здороваться с пассажирами при посадке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, стюардесса объяснила необходимость здороваться с пассажирами самолета тем, что, по ее словам, члены экипажа ищут людей, которые могли бы им помочь в чрезвычайной ситуации. Речь идет о врачах, военных, полицейских и многих других.

Как отметила Мист, стюардессы обращают внимание на пассажиров, которые "выглядят здоровыми, вменяемыми, могут понять бортпроводников с полуслова и находятся в хорошей физической форме".

Также бортпроводница добавила, что иногда во время полета ее коллеги завязать беседу с пассажирами, чтобы получить о них более подробную информацию.

Ранее стюардесса объяснила, почему стоит отказаться от еды в самолете.

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