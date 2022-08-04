Стюардесса объяснила, зачем здороваться с пассажирами при посадке

Американская стюардесса Сьерра Мист заявила, что таким образом они оценивают будущих пассажиров лайнера. Подробностями бортпроводница поделилась в своем TikTok-аккаунте, на ролик обратили внимание в Express.

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Так, стюардесса объяснила необходимость здороваться с пассажирами самолета тем, что, по ее словам, члены экипажа ищут людей, которые могли бы им помочь в чрезвычайной ситуации. Речь идет о врачах, военных, полицейских и многих других.

Как отметила Мист, стюардессы обращают внимание на пассажиров, которые "выглядят здоровыми, вменяемыми, могут понять бортпроводников с полуслова и находятся в хорошей физической форме".