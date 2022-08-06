Врач раскрыл основные причины отравлений на отдыхе

Сергей Чудаков, семейный врач, рассказал о главных причинах отравления в отпуске. Об этом сообщает RT.
Наиболее распространенной причиной является некачественная еда, условия хранения которой были нарушены. Очень часто туристы покупают продукты в кафе и ресторанах, а также в небольших киосках на пляже. Там нет достаточных условий для того, чтобы еда оставалась свежей надолго.
Еще одной причиной могут быть гнилые фрукты. Он посоветовал употреблять в пищу то, что не нуждается в холодильнике, например, снеки. Все остальное он посоветовал приобретать в местах с мощными холодильниками.
Ни в коем случае нельзя пить воду из водоемов или бассейнов, оттуда тоже можно подхватить инфекцию, поэтому врач посоветовал всегда носить с собой бутилированную охлажденную воду.
Не стоит также забывать о личной гигиене. Летом нужно носить с собой антисептик, так как без обработки рук можно подхватить дизентерию от бессимптомных носителей.
Ранее сообщалось, что туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох.