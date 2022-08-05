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1 час назад

Во внутреннем туризме наступило "абсолютное затишье"

Мария Иглина

Россияне заметно меньше стали бронировать туры по России на осень и зиму. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе связала это с тем, что все ждут очередного этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

Во внутреннем туризме наступило "абсолютное затишье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Ломидзе заявила, что во внутреннем туризме сейчас "абсолютное затишье":

"Туристы ничего не бронируют, пока кешбэк не откроют, все ждут кешбэк".

Также отмечается, что активные продажи туров могут начаться позднее в августе, поскольку следующий этап туристического кешбэка в стране запустят первого октября.

Ранее был найден способ улететь в Италию и Францию до 5 тысяч рублей.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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