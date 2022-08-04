Эксперты назвали три направления, альтернативные Черному морю

Путешествие к морскому побережью можно не откладывать на следующий год, а выбрать менее популярные пляжные курорты, отмечают специалисты сервиса OneTwoTrip. Они проанализировали имеющиеся на рынке путевок предложения и представили три альтернативных направления, сообщают “Известия”.

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Отдых на Каспийском море, по подсчетам аналитиков, остается бюджетным в сравнении с отпуском на черноморском побережье. Цены авиабилетов из Москвы в Махачкалу начинаются от 7,1 тысячи рублей (в одну сторону). Ночь в отеле категории “три звезды” обойдется туристу в среднем в 3,2 тысяч рублей на человека.

Азовское море – еще один альтернативный вариант. Например, в Ейске будет комфортно семье с детьми, так как морское побережье преимущественно песчаное, с пологим входом. В августе поездка из Москвы в Ейск на поезде обойдется путешественникам в среднем в 4,3 тысячи рублей на человека. Цены на жилье немного ниже, чем на Каспии, и начинаются от трех тысяч рублей за сутки проживания.

Третий бюджетный вариант – это Балтийское море, а именно город Светлогорск. Стоимость проживания в отелях аналогична предложениям в Махачкале. Добраться до Светлогорска можно, прилетев в Калининград – цены на авиабилеты начинаются от 6,3 тысяч рублей за человека. Пусть купальный сезон в Балтийском море короток (до середины августа), в регионе есть множество оздоровительных санаториев, которые работают круглый год.