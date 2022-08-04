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2 часа назад

Названа оптимальная стоимость отдыха в Египте осенью

Мира Маркина

Осенью 2022 года компания “Интурист” запускает собственную полетную программу. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) узнали ее подробности, в частности, стоимость отдыха на курортах Египта.

Предполагается, что рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга с октября и Екатеринбурга – с ноября – будут выполняться дважды в неделю. Аэропорт прилета – Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Цена на пакетный тур для двоих, включающий перелет, проживание в трехзвездочном отеле, а также питание по системе “все включено”, стартует от 122 тысяч рублей. За размещение в гостиницах “четыре” звезды и “пять” звезд придется заплатить не менее 129 и 134 тысяч соответственно. Стоимость актуальна для поездок в октябре.

Путешественникам, которые отправятся в отпуск в ноябре, предлагают недельные туры в Хургаду по программе “все включено” (с проживанием в трехзвездочном отеле). Стоимость отдыха начинается от 140 тысяч рублей за двоих.

Ранее “Рамблер” писал о 5 способах сэкономить на авиабилетах.

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