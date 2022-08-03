Названа причина рекордного подорожания отдыха в Турции

Согласно данным отчета национального института статистики республики, отдых в турецких отелях стал дороже на 79,14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причина – гиперинфляция.

По итогам июля уровень инфляции в Турции достиг отметки в 79,6%, что на процент больше, чем это было в июне. На 7% выросли цены на медицинские услуги, на продукты – 3,5%, на походы в рестораны – 2,5%.

На 2,4% выросла стоимость отдыха в отелях. Если сравнивать ее с июньской, то прирост кажется небольшим. Однако всего лишь в начале 2022 года стоимость была ниже на 48,5%, а в июле 2021-го – на 79,1%.