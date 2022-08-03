Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Названа причина рекордного подорожания отдыха в Турции

Мира Маркина

Согласно данным отчета национального института статистики республики, отдых в турецких отелях стал дороже на 79,14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причина – гиперинфляция.

По итогам июля уровень инфляции в Турции достиг отметки в 79,6%, что на процент больше, чем это было в июне. На 7% выросли цены на медицинские услуги, на продукты – 3,5%, на походы в рестораны – 2,5%.

На 2,4% выросла стоимость отдыха в отелях. Если сравнивать ее с июньской, то прирост кажется небольшим. Однако всего лишь в начале 2022 года стоимость была ниже на 48,5%, а в июле 2021-го – на 79,1%.

Несмотря на заявления турецких политиков аналитики прогнозируют стопроцентный уровень инфляции к концу года. А это значит, что цена на отдых вновь изменится.

Ранее “Рамблер” писал, на что обратить внимание при оформлении туристической страховки.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители