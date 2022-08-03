Раскрыт способ организовать пляжный отдых на двоих бюджетно

На сайте АТОР (Ассоциации туроператоров России) появился перечень бюджетных направлений, доступных россиянам в августе. Им поделились специалисты федеральной сети турагентств “1001 тур”.

Туристам, вылетающим из Москвы, эксперты называют цену в 35 тысяч рублей в качестве стартовой за путевку на юг. Например, стоимость 10-дневной поездки в Крым для двоих начинается от 35,2 тысяч.

До 70 тысяч рублей – аналогичные туры на курорты Абхазии и Калининградской области. Наиболее дорогими среди бюджетных направлений в августе будут Сочи и ОАЭ. Путевка обойдется туристам в 78,8 и 111,7 тысячи рублей соответственно.