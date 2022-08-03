Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Эксперты предупредили о подорожании туров в Дубай

Мария Каткова

Турагенты предупредили путешественников о том, что цены на туры в Дубай могут заметно вырасти. Об этом сообщает издание "Моменты".

Эксперты предупредили о подорожании туров в Дубай
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что цены на отдых в популярной арабской стране могут вырасти на 10-30%. Это связано с тем, что именно осенью начинается туристический сезон, температура в Объединенных Арабских Эмиратах становится ниже и более комфортной для туристов.

Турагенты рекомендуют путешественникам, которые планируют поездку в Дубай в ближайшие полгода, уже сейчас бронировать билеты и отели, так как в будущем есть риск того, что отдыха подорожает еще сильнее.

Также туроператоры считают, что повышение цен связано с тем, что спрос туристов на отдых в Арабских Эмиратах растет. Путешественники больше интересуются отелями, они быстрее заполняются, в связи с чем владельцы поднимают цены.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные железнодорожные маршруты у россиян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители