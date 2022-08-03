Эксперты предупредили о подорожании туров в Дубай

Турагенты предупредили путешественников о том, что цены на туры в Дубай могут заметно вырасти. Об этом сообщает издание "Моменты".

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Отмечается, что цены на отдых в популярной арабской стране могут вырасти на 10-30%. Это связано с тем, что именно осенью начинается туристический сезон, температура в Объединенных Арабских Эмиратах становится ниже и более комфортной для туристов.

Турагенты рекомендуют путешественникам, которые планируют поездку в Дубай в ближайшие полгода, уже сейчас бронировать билеты и отели, так как в будущем есть риск того, что отдыха подорожает еще сильнее.

Также туроператоры считают, что повышение цен связано с тем, что спрос туристов на отдых в Арабских Эмиратах растет. Путешественники больше интересуются отелями, они быстрее заполняются, в связи с чем владельцы поднимают цены.