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2 часа назад

Названы самые популярные железнодорожные маршруты у россиян

Катерина Саломе

Аналитический сервис поездок и путешествий «Туту.ру» провел исследование. В результате выяснилось, какие железнодорожные направления стали самыми популярными у россиян этим летом. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые популярные железнодорожные маршруты у россиян
Фото: pixabay.compixabay.com

По данным сервиса, наибольшим спросом пользовался маршруты Москва – Петербург и Москва – Анапа. Первое направление выбирали 8,6 процентов пассажиров, а второе – 1,9 процентов. Средняя стоимость билета из Москвы до Петербурга составила 3,4 тысячи рублей, а до Анапы – 4,7 тысяч.

Завершил тройку лидеров маршрут Краснодар – Адлер (почти 1,7% пассажиров). Средний чек на билет – 1,2 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые популярные авианаправления среди россиян.

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