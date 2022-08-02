Названы самые популярные железнодорожные маршруты у россиян

Аналитический сервис поездок и путешествий «Туту.ру» провел исследование. В результате выяснилось, какие железнодорожные направления стали самыми популярными у россиян этим летом. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным сервиса, наибольшим спросом пользовался маршруты Москва – Петербург и Москва – Анапа. Первое направление выбирали 8,6 процентов пассажиров, а второе – 1,9 процентов. Средняя стоимость билета из Москвы до Петербурга составила 3,4 тысячи рублей, а до Анапы – 4,7 тысяч.

Завершил тройку лидеров маршрут Краснодар – Адлер (почти 1,7% пассажиров). Средний чек на билет – 1,2 тысячи рублей.