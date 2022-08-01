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2 часа назад

Названы самые популярные авианаправления среди россиян

Мира Маркина

Эксперты, опираясь на статистику, перечислили самые популярные направления для перелетов среди россиян этим летом, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "ТуТу.ру".

Названы самые популярные авианаправления среди россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На первом месте по числу купленных авиабилетов расположилась Киргизия – около 18% пассажиров выбрали именно это направление.

Специалисты сервиса отметили, что среди популярных стран летом 2022 года для россиян также оказались другие страны ближнего зарубежья – Таджикистан (он лишь немного уступает Киргизии по количеству проданных билетов), Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

Также отмечается, что цены на авиабилеты по этим направлениям заметно подорожали в сравнении с прошлым годом.

Ранее "Рамблер" называл самые популярные у Россиян города.

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