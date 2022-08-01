Названы самые популярные авианаправления среди россиян

Эксперты, опираясь на статистику, перечислили самые популярные направления для перелетов среди россиян этим летом, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "ТуТу.ру".

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На первом месте по числу купленных авиабилетов расположилась Киргизия – около 18% пассажиров выбрали именно это направление.

Специалисты сервиса отметили, что среди популярных стран летом 2022 года для россиян также оказались другие страны ближнего зарубежья – Таджикистан (он лишь немного уступает Киргизии по количеству проданных билетов), Казахстан, Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

Также отмечается, что цены на авиабилеты по этим направлениям заметно подорожали в сравнении с прошлым годом.