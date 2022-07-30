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2 часа назад

Названы самые популярные у россиян города в июле

Катя Кобышева

Эксперты рассказали, в какие города чаще всего ездили россияне в июле. Об этом пишет РИА Новости по информации пресс-службы сервиса OneTwoTrip.

Названы самые популярные у россиян города в июле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, в июле россияне чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В сообщении было сказано, что, как и год назад, в тройку лидеров вошли те же города. Но изменились цифры. В Москву приехало на 7 процентов меньше людей, а вот Санкт-Петербург и Сочи — больше на 14 и 29 процентов соответственно.

Также в списке популярных туристических городов оказались Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Калининград, Махачкала, Казань и Тюмень. Специалисты сервиса рассказали, что на билет в одну сторону для перелет внутри страны россиянам придется заплатить 7600 рублей. Это усредненная цифра.

Если говорить о зарубежных поездках, то в июле россияне чаще всего выбирали Армению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ и Грузию. В этом случае на билет в одну сторону нужно приготовить 22100 рублей.

Путешествия на поезде обойдутся дешевле, так билет в одну сторону в среднем стоит 3500 рублей. На поезде россияне чаще всего добирались до Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Анапы и Нижнего Новгорода.

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