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1 час назад

Профессор рассказал, обитают ли амебы-"мозгоеды" в России

Мария Иглина

Некоторое время назад стало известно, что амеба, которая поедает мозг человека, проникла в нос подростка из Флориды, пока тот купался в море. Сейчас медики продолжают борьбу за его жизнь. Академик Российской академии наук, профессор Новосибирского государственного университета, Сергей Нетесов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, можно ли встретить амеб-"мозгоедов" в российских водоемах, а также о том, есть ли шанс на выздоровление.

Профессор рассказал, обитают ли амебы-"мозгоеды" в России
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

По словам эксперта, амеба такого типа может обитать в пресных водоемах, в которых температура воды превышает 25 градусов:

"Случаев заражения подобной амебой с 60-х годов было выявлено всего несколько сотен, так как она обитает не во всех водоемах. Также для того, чтобы выжить, ей требуется высокая температура. И потом нужно, чтобы амеба попала именно в нос человека и поразила обонятельный нерв".

Он также отметил, что в России подобных случаев заболевания до сих пор не было выявлено. А вот в Европе, по его словам, это может произойти даже в подогреваемых бассейнах, где имеется недостаточное хлорирование воды.

Нетесов добавил, что болезнь можно вылечить. Однако, если лечение начали проводить поздно, человек может не выжить, поскольку амеба проникает в обонятельный нерв.

Ранее стюардесса обнаружила голову змеи в бортовой еде.

Новости путешествий,Сергей Нетесов,РАН,
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