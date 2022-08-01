Стало известно, где в России самое теплое море

Эксперт в беседе с ТАСС рассказал, на каких из российских курортов вода в море будет самой комфортной температуры в ближайшее время.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в ближайшее время температура воды на Черноморском побережье будет максимально комфортной. Так, по его словам, в море в Анапе и Туапсе она будет держаться в районе 25 градусов, а в Геленджике на градус выше – 26 градусов.