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1 час назад

Стало известно, где в России самое теплое море

Мира Маркина

Эксперт в беседе с ТАСС рассказал, на каких из российских курортов вода в море будет самой комфортной температуры в ближайшее время.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что в ближайшее время температура воды на Черноморском побережье будет максимально комфортной. Так, по его словам, в море в Анапе и Туапсе она будет держаться в районе 25 градусов, а в Геленджике на градус выше – 26 градусов.

Вильфанд также отметил, что на других южных побережьях страны температура воды в море также остается комфортной – в Крыму – около 23 градусов, в Сочи – 24.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых популярных авианаправлениях среди россиян.

Новости путешествий,Видео,Роман Вильфанд,
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