Туроператоры рассказали о планах запустить туры в Европу

Туроператоры планируют запустить полноценные туры в Европу через страны, которые имеют сухопутную границу с Россиией. Об этом сообщают "Известия".
PAC Group отметили, что планируют зимой организовывать туры на горнолыжные курорты Финляндии, а также запустить поездки в страны Европы, куда можно попасть через Финляндию и Латвию.
«В индивидуальном порядке мы можем предложить туры в Европу через Хельсинки и Вильнюс»
Также туры в ЕС планирует запустить туропертор «Русский Экспресс». Там заявили, что в первую очередь работают над разработкой поездок в Европу через Таллин и Хельсинки.
Представители туроператора отмечают, что сначала планируют предлагать поездки из Санкт-Петербурга, куда туристы будут добираться сами. Позднее этот пункт планируют включить в программу всего пакетного тура.
Ранее сообщалось, что названы самые популярные у россиян города в июле.