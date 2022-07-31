Туроператоры рассказали о планах запустить туры в Европу

Туроператоры планируют запустить полноценные туры в Европу через страны, которые имеют сухопутную границу с Россиией. Об этом сообщают "Известия".

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PAC Group отметили, что планируют зимой организовывать туры на горнолыжные курорты Финляндии, а также запустить поездки в страны Европы, куда можно попасть через Финляндию и Латвию.

«В индивидуальном порядке мы можем предложить туры в Европу через Хельсинки и Вильнюс»

Также туры в ЕС планирует запустить туропертор «Русский Экспресс». Там заявили, что в первую очередь работают над разработкой поездок в Европу через Таллин и Хельсинки.

Представители туроператора отмечают, что сначала планируют предлагать поездки из Санкт-Петербурга, куда туристы будут добираться сами. Позднее этот пункт планируют включить в программу всего пакетного тура.