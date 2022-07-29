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15 минут назад

Отдых в Крыму стал дешевле на 40 процентов

Мира Маркина

Крымские отели делают скидку на проживание от 30 до 40 процентов, об этом сообщает ТАСС. Предполагается, что это связано с невысокой загруженностью мест размещения туристов.

Отдых в Крыму стал дешевле на 40 процентов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты сообщают также, что при этом на курортах Краснодарского края отдых обойдется дороже, чем раньше. Это связывают со временным ограничением полетов. В Крым отдыхающим теперь придется добираться на поезде или на собственном транспорте, а до Сочи и Анапы можно добраться и на самолете.

Ранее Рамблер писал о том, что режим ограничения полетов вновь был продлен.

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