"Аэрофлот" открыл продажу на рейсы в Таиланд

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы в Таиланд. Об этом сообщает "ТурДом".

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Первый рейс отправится из Москвы на Пхукет 30 октября. С этой даты перелеты будут выполняться ежедневно. Отмечается, что время в пути составит 9,5 часов. Путешественникам будет предоставлен борт Airbus A330-300.

Стоимость одного билета на рейс в обе стороны составит 74 269 рублей с вылетом 30 октября и возвращением 13 ноября. Отмечается, что путешественники обрадовались новости и отмечают, что готовы заплатить и сумму больше, если будут лететь без пересадок.

При этом, отмечается, что из Санкт-Петербурга лететь с пересадкой в Москве дешевле в два раза. Однако предполагается, что это связано со сбоем в программе.