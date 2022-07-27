Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
36 минут назад

"Аэрофлот" открыл продажу на рейсы в Таиланд

Мария Каткова

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи билетов на рейсы в Таиланд. Об этом сообщает "ТурДом".

"Аэрофлот" открыл продажу на рейсы в Таиланд
Фото: unsplash.comunsplash.com

Первый рейс отправится из Москвы на Пхукет 30 октября. С этой даты перелеты будут выполняться ежедневно. Отмечается, что время в пути составит 9,5 часов. Путешественникам будет предоставлен борт Airbus A330-300.

Стоимость одного билета на рейс в обе стороны составит 74 269 рублей с вылетом 30 октября и возвращением 13 ноября. Отмечается, что путешественники обрадовались новости и отмечают, что готовы заплатить и сумму больше, если будут лететь без пересадок.

При этом, отмечается, что из Санкт-Петербурга лететь с пересадкой в Москве дешевле в два раза. Однако предполагается, что это связано со сбоем в программе.

Ранее сообщалось, что россияне кинулись искать билеты в три страны.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители