Россияне кинулись искать билеты в три страны

Путешественники из России начали интересоваться тремя зарубежными направлениями. Чаще всего они ищут билеты в Швецию, Хорватию и Данию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Швеция оказалась на первом месте в списке стран, интересующих россиян. Интерес к авиабилетам туда вырос в 2,3 раза. Далее следуют Хорватия и Дания. Билетами туда россияне интересуются в 2 раза больше, чем раньше.