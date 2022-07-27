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2 часа назад

Россияне кинулись искать билеты в три страны

Мария Каткова

Путешественники из России начали интересоваться тремя зарубежными направлениями. Чаще всего они ищут билеты в Швецию, Хорватию и Данию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Россияне кинулись искать билеты в три страны
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Швеция оказалась на первом месте в списке стран, интересующих россиян. Интерес к авиабилетам туда вырос в 2,3 раза. Далее следуют Хорватия и Дания. Билетами туда россияне интересуются в 2 раза больше, чем раньше.

Интерес россиян повысился и к другим авианаправлениям. В топ стран вошли: Великобритания, Венгрия, Чехия, Франция, Румыния, Норвегия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что россиянам подсказали маршрут до Турции для «самых отчаянных».

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