Россиянам подсказали маршрут до Турции для «самых отчаянных»

«Уже на месте можно на автобусе, поезде или самолете добраться до желаемого побережья или никуда не ехать и открыть для себя черноморское побережье Турции. Отели по побережью есть и много, но они в основном для местных, наших соотечественников там будут рады видеть», — сказала она.