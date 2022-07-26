Россиянам подсказали маршрут до Турции для «самых отчаянных»

Россиянам рассказали, как бюджетно съездить в Турцию. Эксперт по туризму, руководитель направления онлайн-туров TravelBelka, Диля Демиденко рассказала о маршруте для «самых отчаянных» в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист предложила интересный, но смелый вариант - добраться до Турции с помощью наземного транспорта. При этом можно будет посмотреть еще одну страну.
«Для самых отчаянных есть вариант добраться до Турции по суше через Грузию. Можно на своем авто, границы полностью открыты, на самолете до Владикавказа, а там до Грузии в Батуми. Проложив маршрут через Грузию, можно сэкономить около 20-30 тыс. руб. на двоих, но зато какие приключения и посещение Грузии, как приятный бонус», — предложила она.
Действительно, доехать от Батуми до турецкой границы совсем не сложно. Всего пол часа потребуется, чтобы оказаться на грузинско-турецкой границе.
«Уже на месте можно на автобусе, поезде или самолете добраться до желаемого побережья или никуда не ехать и открыть для себя черноморское побережье Турции. Отели по побережью есть и много, но они в основном для местных, наших соотечественников там будут рады видеть», — сказала она.
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