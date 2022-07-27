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1 час назад

Стюардесса яхты рассказала о странной просьбе богача

Мария Каткова

Стюардесса Мартина Дрежанчич из Хорватии, которая работает на яхте M/Y Freedom, рассказала о своей работе и о самой необычной просьбе пассажира. Ее слова приводит Daily Mail.

Стюардесса яхты рассказала о странной просьбе богача
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

У стюардессы роскошной яхты есть два принципа работы: «порядок, работа и дисциплина» и «никогда не говори "нет" гостям».

Она также упомянула о самой необычной просьбе от пассажира. Девушка рассказала, что один из богачей попросил подать куриные яйца, которые снесли куры, питавшиеся исключительно червями. Мужчина пояснил, что в таких яйцах содержится больше всего белка.

Мартина выполнила просьбу пассажира, то же самое делают и другие члены экипажа. Когда каждый дисциплинирован, работа идет хорошо, уверяет стюардесса яхты.

Ранее сообщалось, что туристку возмутили "дорогущие" фрукты на рынках Адлера.

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