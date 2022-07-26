Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Туристку возмутили "дорогущие" фрукты на рынках Адлера

Мира Маркина

Туристка из Свердловской области Любовь Тынянских пожаловалась на завышенные цены на рынках Адлера. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Туристку возмутили "дорогущие" фрукты на рынках Адлера
Фото: unsplashunsplash

"Фрукты в лавках дорогущие. Пришлось искать сетевой магазин и на протяжении всего отдыха закупаться там",

– посетовала россиянка.

По словам путешественницы, цены на персики и нектарины в лавках начинаются от 350 рублей за килограмм, лоток ягод 150 грамм обойдется в 350 рублей, килограмм черешни стоит 450 рублей.

Женщина отметила, что в соседних супермаркетах цены в разы ниже. Например, те же персики стоят 150 рублей за килограмм.

Вдобавок к этому, вареная кукуруза и пахлава в магазинах также стоят дешевле, чем на пляжах:

"Все дико дорого",

– заключила туристка.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи снова разрешили купание в море.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители