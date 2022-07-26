Туристку возмутили "дорогущие" фрукты на рынках Адлера

Туристка из Свердловской области Любовь Тынянских пожаловалась на завышенные цены на рынках Адлера. Об этом сообщает "ФедералПресс".
"Фрукты в лавках дорогущие. Пришлось искать сетевой магазин и на протяжении всего отдыха закупаться там",
– посетовала россиянка.
По словам путешественницы, цены на персики и нектарины в лавках начинаются от 350 рублей за килограмм, лоток ягод 150 грамм обойдется в 350 рублей, килограмм черешни стоит 450 рублей.
Женщина отметила, что в соседних супермаркетах цены в разы ниже. Например, те же персики стоят 150 рублей за килограмм.
Вдобавок к этому, вареная кукуруза и пахлава в магазинах также стоят дешевле, чем на пляжах:
"Все дико дорого",
– заключила туристка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи снова разрешили купание в море.