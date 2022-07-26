Туристку возмутили "дорогущие" фрукты на рынках Адлера

Туристка из Свердловской области Любовь Тынянских пожаловалась на завышенные цены на рынках Адлера. Об этом сообщает "ФедералПресс".

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"Фрукты в лавках дорогущие. Пришлось искать сетевой магазин и на протяжении всего отдыха закупаться там",

– посетовала россиянка.

По словам путешественницы, цены на персики и нектарины в лавках начинаются от 350 рублей за килограмм, лоток ягод 150 грамм обойдется в 350 рублей, килограмм черешни стоит 450 рублей.

Женщина отметила, что в соседних супермаркетах цены в разы ниже. Например, те же персики стоят 150 рублей за килограмм.

Вдобавок к этому, вареная кукуруза и пахлава в магазинах также стоят дешевле, чем на пляжах:

"Все дико дорого",

– заключила туристка.