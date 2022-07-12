В Сочи снова разрешили купание в море

В Сочи отменили запрет на купание на городских пляжах.

Пресс-служба мэрии Сочи 11 июля сообщила о запрете на купание на всех городских пляжах курорта из-за штормового предупреждения.

Несколько дней в районах Краснодарского края шли сильные дожди, а из берегов река Восточный Дагомыс, пострадали автомобили и деревья. На море был зафиксирован четырехбалльный шторм.

12 июля, запрет на купание, введенный на всех пляжах Сочи, сняли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Штормовое предупреждение снято, запрет на купание вводится на время действия штормового предупреждения", — отметила собеседница агентства.