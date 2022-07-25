Российская туристка осталась в шоке от поездки в плацкарте

Российская туристка рассказала Telegram-каналу "Крыша ТурДома" о своих впечатлениях от поездки в плацкарте. Девушка ехала на поезде из Новокузнецка в Адлер, дорога заняла четыре дня. Однако главным минусом стала даже не длительность поездки, а невыносимый запах в плацкартном вагоне, который пришлось терпеть пассажирам.

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По словам россиянки, в течение всего пути в вагоне жутко пахло выхлопными газами от локомотива, что, по ее словам, стало настоящей пыткой для всех, кто находился в плацкартном вагоне. Причиной такого инцидента, по версии собеседницы канала, стала неработающая система циркуляции воздуха. Однако пересадить пассажиров в свободные купе, в которых не наблюдалось такой проблемы, проводники не согласились.

«Кому-то сказали, что за сидячее место нужно доплатить 500 рублей, а за койку — четыре тысячи рублей с учетом того, что билеты в плацкарт стоили 11 тысяч», — уточнила девушка.

Туристка утверждает, что некоторым пассажирам и вовсе стало плохо от сильного неприятного запаха, у пожилых поднялось давление.