Стюардесса назвала предмет, который спасет в полете

В ролике для платформы TikTok бортпроводница-американка рекомендовала путешественникам брать с собой в полет один предмет одежды. По словам девушки, которую цитирует издание Express, он сделает поездку максимально комфортной.
Автор видео объяснила, что даже отправляясь в жаркие страны, неплохо иметь при себе свитшот или джемпер. Имея под рукой этот предмет гардероба, вы сможете комфортно чувствовать себя в аэропорту, где часто довольно прохладно. По словам стюардессы, надеяться на обеспечение всех пассажиров пледами на борту не стоит. В ситуации, когда их не окажется, вас также спасет толстовка.
Бортпроводница напомнила, что сделать полет комфортным также помогут бутылка воды, антисептик, салфетки, бальзам для губ, дезодорант и зубная щетка с пастой. Стюардесса также рекомендовала взять в салон зарядное устройство, снеки, подушку и наушники.
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