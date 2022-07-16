Что необходимо взять с собой, если летите в отпуск с ребенком

Собираясь в отпуск всегда есть риск забыть что-то важное, а если вы отправляетесь еще и с маленьким ребенком, волнение, как правило, на пределе. Рамблер составил список необходимых вещей, которые обязательно стоит взять с собой, если вы отправляетесь отдыхать с детьми.

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1. Документы

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При сборах в абсолютно любую поездку, первое, что стоит положить в сумку – документы и деньги. Сюда входят и паспорта со свидетельством о рождении ребенка, и медицинские страховки, и билеты на рейс, и ваучеры на проживание в отеле. Если вы едете отдыхать на местные курорты, необходимо взять с собой полис ОМС и СНИЛС.

2. Лекарства

Рамблер уже рассказывал, какую аптечку необходимо собрать с собой в отпуск. В целом взрослая и детская аптечки схожи, перед поездкой непременно сходите на прием к педиатру с ребенком, получите индивидуальную консультацию лечащего врача. Обязательно нужно взять жаропонижающие лекарства, лекарства от насморка и боли в глазах и ушах, противовоспалительные и обезболивающие лекарства, лекарства от хронических заболеваний, аспиратор для грудничка, препараты против кишечных инфекций, средства способствующие регидратации, абсорбенты, антисептики, средства для обработки ран и ожогов, солнцезащитные средства и увлажняющее молочко для кожи, антигистаминные препараты.

3. Игрушки

В идеале взять с собой не только несколько самых любимых игрушек малыша, но и купить новые, которые ребенок до поездки не видел - это поможет как можно дольше занять малыша в пути. В зависимости от возраста, имеет смысл взять с собой развивающие игрушки, книжки и рабочие тетради, раскраски. Помимо этого можно взять надувной мяч, надувные вспомогательные средства для плавания и игрушки для занятий на песке. Однако заранее подумайте, не готовы ли вы купить эти вещи уже на отдыхе, ведь зачастую они стоят не совсем дорого, и их можно будет не везти туда и обратно.

4. Средства личной гигиены

Тут с ребенком все как со взрослым: зубная щетка, паста, личное небольшое полотенце хотя бы для лица, шампунь и средство для купания, молочко или крем для тела. Было бы не лишним взять ребенку из дома его посуду и приборы – это будет одним из способов обезопасить малыша от возможного заражения кишечной инфекцией в отеле.

Если малыш еще не приучен к горшку, не забудьте взять больше подгузников. Заграницей может и не быть той фирмы, которая подходит вашему малышу. Или уточните этот вопрос заранее.

5. Еда, перекусы

Если вы летите с маленьким ребенком, который еще не перешел на "общий стол", позаботьтесь о том, чтобы взять с собой достаточное количество молочной смеси и другого детского питания. Опять же, проблема в том, что нет никаких гарантий, что вы найдете именно то детское питание, что ест ваш ребенок, заграницей. Уточните и этот вопрос у вашего туроператора.

В самолете очень пригодятся разного рода пюрешки, снеки и вода.

6. Одежда

Здесь важно брать всего побольше – футболки, белье, купальные костюмы и головные уборы – это то, что чаще всего придется менять на отдыхе. Не забудьте о специальной обуви, если вход в море не песчаный.

7. Гаджеты