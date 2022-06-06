Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

К сожалению, неожиданное острое изменение самочувствия может омрачить любой даже самый прекрасный отдых. При этом не всегда есть возможность быстро обратиться к врачу.
Изменение климата, качества пищи и воды - самые частые причины возникновения острых состояний во время отдыха.
Лучше собрать с собой медикаменты в дорогу, учитывая особенности путешествия и часто невозможность безрецептурного отпуска препарата за пределами нашей страны.
Также не забудьте о лекарствах, которые вы принимаете на постоянное основе или в моменты обострений хронических заболеваний, если таковые имеются.
Необходимо проверить срок годности лекарственных средств перед поездкой, и соблюдать условия хранения и транспортировки при наличии особых указаний.
Обязательно планируйте вакцинацию заранее при планировании поездки в эндемичные зоны!