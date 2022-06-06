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26 минут назад

Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Мира Маркина
Касимцева Елена Владимировнаэксперт

К сожалению, неожиданное острое изменение самочувствия может омрачить любой даже самый прекрасный отдых. При этом не всегда есть возможность быстро обратиться к врачу.

Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск
Фото: pexels.compexels.com

Изменение климата, качества пищи и воды - самые частые причины возникновения острых состояний во время отдыха.

Лучше собрать с собой медикаменты в дорогу, учитывая особенности путешествия и часто невозможность безрецептурного отпуска препарата за пределами нашей страны.

Так, чаще всего могут пригодиться:

-жаропонижающие препараты, которые также обладают обезболивающим действием
-противоаллергические средства
-средства от диареи в виде сорбентов
-специальные порошки, которые используются в виде раствора для восполнения потери жидкости при частой рвоте или жидком стуле
-средства от боли в горле и насморка
-средства для защиты кожи от солнечных ожогов и насекомых
-местные антисептики, бинты и пластыри
Касимцева Елена Владимировна
Касимцева Елена ВладимировнаСемейный врач, терапевт

Также не забудьте о лекарствах, которые вы принимаете на постоянное основе или в моменты обострений хронических заболеваний, если таковые имеются.

А вот от самостоятельного приёма антибактериальных препаратов (антибиотиков) без назначения врача совершенно точно следует воздержаться!
Касимцева Елена Владимировна
Касимцева Елена ВладимировнаСемейный врач, терапевт

Необходимо проверить срок годности лекарственных средств перед поездкой, и соблюдать условия хранения и транспортировки при наличии особых указаний.

Обязательно планируйте вакцинацию заранее при планировании поездки в эндемичные зоны!

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