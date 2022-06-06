Какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Так, чаще всего могут пригодиться:



-жаропонижающие препараты, которые также обладают обезболивающим действием

-противоаллергические средства

-средства от диареи в виде сорбентов

-специальные порошки, которые используются в виде раствора для восполнения потери жидкости при частой рвоте или жидком стуле

-средства от боли в горле и насморка

-средства для защиты кожи от солнечных ожогов и насекомых

-местные антисептики, бинты и пластыри

Касимцева Елена Владимировна Семейный врач, терапевт