Российские туроператоры намерены возобновить поездки в Европу

Снятие ограничений на пересечение сухопутной границы с Финляндией и Эстонией побудило отечественные туркомпании начать разработку пакетных туров в страны Балтии и Европы. Первые поездки, вероятнее всего, состоятся уже зимой – сообщает АТОР.

О намерении запустить в продажу туры в Финляндию заявил туроператор PAC Group. Компания планирует организовать автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Оттуда туристы могут перебраться поближе к популярным горнолыжным курортам или отправиться в один и крупнейших спа-комплексов Европы.

Также туроператоры заявили о планах разработать пакетные туры в Европу с наземным транзитом через Финляндию и Эстонию. Пока специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики. Например, с вылетом из аэропорта в Хельсинки, Таллине или Риге.

Стоимость подобных предложений будет известна в ближайшее время.