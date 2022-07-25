Таиланд намерен возобновить авиасообщение с Россией

Власти Таиланда рассматривают варианты возобновления сотрудничества с нашей страной в туристической сфере. Такое заявление сделал заместитель губернатора по маркетинговым коммуникациям Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чиаусамут. Его слова приводит АТОР.

Если процессы будут налажены, то первые регулярные и чартерные рейсы в королевство состоятся уже в конце октября, в начале зимнего сезона. Более того, тайские банки намерены обеспечить россиянам возможность пользоваться картами платежной системы "Мир" на территории государства.