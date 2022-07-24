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1 час назад

Где отдыхать в Турции, если в популярных местах вы уже были

Мира Маркина

Турция уже не первое десятилетие является одной из любимейших стран россиян. Для полета туда нужен лишь загранпаспорт, цены не кусаются, а турки, как правило, встречают русских крайне гостеприимно.

Где отдыхать в Турции, если в популярных местах вы уже были
Фото: unsplash unsplash

Но если вы из тех людей, кто исколесил Турцию вдоль и поперек, не думайте, что эта страна больше не способна вас удивить. В Турции множество мест, которые поражают своей красотой, но о которых знает крайне мало туристов. Подробнее об этих локациях – в материале "Рамблера".

Каш

AdobeStock

Отдых в этом городке не будет похож на отдых в "типичной Турции". Здесь нет отелей "все включено", зато есть живописные улочки, небанальные кафе и семейные дома отдыха, уютно расположившиеся на склонах гор. Каш избавлен от шума и гама турецких мегаполисов вроде Стамбула, зато наделен европейской атмосферой спокойствия и расслабления.

Деревня Каекей

AdobeStock

Это греческий город-призрак, который стремительно опустел после распада Османской империи. Прогулка здесь подойдет для любителей мистики, ведь атмосфера в Каекее соответствующая. Лучше приезжать сюда на закате – так виды будут куда более впечатляющими.

Дальян

AdobeStock

Это место неслучайно именуют "турецкой Венецией". Дальян построен на реке и находится между знаменитыми курортами Мармарис и Фетхие. В основном здесь охотятся на крабов и наблюдают за большими и древними черепахами. Городок идеален для размеренного отдыха а еще для любителей рыбы и морепродуктов – все самое свежее ежедневно подают в местных заведениях.

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