Где отдыхать в Турции, если в популярных местах вы уже были

Турция уже не первое десятилетие является одной из любимейших стран россиян. Для полета туда нужен лишь загранпаспорт, цены не кусаются, а турки, как правило, встречают русских крайне гостеприимно.

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Но если вы из тех людей, кто исколесил Турцию вдоль и поперек, не думайте, что эта страна больше не способна вас удивить. В Турции множество мест, которые поражают своей красотой, но о которых знает крайне мало туристов. Подробнее об этих локациях – в материале "Рамблера".

Каш

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Отдых в этом городке не будет похож на отдых в "типичной Турции". Здесь нет отелей "все включено", зато есть живописные улочки, небанальные кафе и семейные дома отдыха, уютно расположившиеся на склонах гор. Каш избавлен от шума и гама турецких мегаполисов вроде Стамбула, зато наделен европейской атмосферой спокойствия и расслабления.

Деревня Каекей

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Это греческий город-призрак, который стремительно опустел после распада Османской империи. Прогулка здесь подойдет для любителей мистики, ведь атмосфера в Каекее соответствующая. Лучше приезжать сюда на закате – так виды будут куда более впечатляющими.

Дальян

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