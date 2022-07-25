Хирург перечислил недопустимую для перелетов одежду

Об одежде и обуви для авиапутешествий врач-флеболог Армен Авакян рассказал изданию Woman's Day.

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По мнению эксперта, избежать отечности ног как в полете, так и в отпуске в целом позволит правильно подобранная обувь. Флеболог рекомендовал не брать с собой туфли на каблуке (в особенности высоком), так как ношение их чревато перенапряжением мышц голени и нарушением оттока крови. Также врач напомнил, что при вынужденной эвакуации такая обувь может сослужить плохую службу.

Еще один не самый удачный вариант обуви – с узким носом и без задника. По словам флеболога, в первом случае туфли искусственно создают сильное давление на переднюю часть стопы. Это приводит к нарушению кровообращения. Во втором – в открытой обуви легче споткнуться и упасть.

Не стоит брать с собой и слишком обтягивающую одежду. Излишняя нагрузка на венозную систему приводит к образованию тромбов, миграция которых опасна для жизни.