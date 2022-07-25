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3 часа назад

Россиянам объяснили, как спасать утопающих

Мира Маркина

Прежде чем зайти в воду и приступить к спасению человека, нужно трезво оценить свои силы, считает главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный. В беседе с РИА Новости он рассказал, какие шаги необходимо предпринять во избежание трагедии.

Россиянам объяснили, как спасать утопающих
Фото: flickr.comflickr.com

В экстремальной ситуации нужно следовать выверенному алгоритму, считает эксперт. В первую очередь, перевернуть тонущего на спину, чтобы он смог дышать. Затем в таком положении человека вытаскивают на берег.

Если утопающий не подает признаков жизни – не дышит, его пульс практически не ощутим, то следует попытаться провести сердечно-легочную реанимацию. На нее у спасателя будет примерно пять минут. СЛР проводится до приезда скорой помощи или появления дыхания и сознания у пострадавшего.

Ранее «Рамблер» рассказывал, чем опасен укус медузы.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
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