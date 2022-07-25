Россиянам объяснили, как спасать утопающих

Прежде чем зайти в воду и приступить к спасению человека, нужно трезво оценить свои силы, считает главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный. В беседе с РИА Новости он рассказал, какие шаги необходимо предпринять во избежание трагедии.

В экстремальной ситуации нужно следовать выверенному алгоритму, считает эксперт. В первую очередь, перевернуть тонущего на спину, чтобы он смог дышать. Затем в таком положении человека вытаскивают на берег.

Если утопающий не подает признаков жизни – не дышит, его пульс практически не ощутим, то следует попытаться провести сердечно-легочную реанимацию. На нее у спасателя будет примерно пять минут. СЛР проводится до приезда скорой помощи или появления дыхания и сознания у пострадавшего.