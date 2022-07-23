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1 час назад

Врач рассказала, чем опасен укус медузы

Мира Маркина

Врач-дерматовенеролог Ирина Новикова рассказала, чем опасны медузы и что делать, если они укусили человека в море. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Врач рассказала, чем опасен укус медузы
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, на Черном море нет смертельно опасных видов медуз. Там водятся всего два типа: аурелия и корнерот. Тем не менее, врач порекомендовала не прикасаться к медузам. После укуса аурелии можно получить ожоги:

"Если щупальца, в которых как раз и содержится яд, прикоснутся к слизистой, то вы ощутите адскую боль, которая может длиться потом два-три дня", - сказала Ирина Новикова.

Как объяснила врач, у медузы расправляются и вводят яд под кожу спиралевидные клетки с токсинами. Обломки токсичной нити остаются в теле, и яд продолжает выделяться.

Укус корнерота опасен для аллергиков. Укус может спровоцировать сильную реакцию: покраснения, раздражение и химические ожоги, а также зуд, жжение или отеки. В таком случае необходимо срочно принять антигистаминные препараты и обработать ожог противовоспалительным гелем.

Если у человека нет аллергии, достаточно смыть яд с кожи мылом и обработать место укуса перекисью водорода и хлоргексидином.

Ранее врач рассказала, что будет, если перекись попадет в организм.

Новости путешествий,Ирина Новикова,
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