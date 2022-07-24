Туристы не стали отказываться от отдыха в Сочи

Прошедший минувшей ночью ливень в Сочи не отразился на состоянии туристической отрасли в городе. Как рассказал глава комитета заксобрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус, данных о массовых отказах от забронированных туров не было. Слова чиновника передает ТАСС.

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"Если есть отказы, то единичные, потому что власти принимают все возможные меры [по ликвидации последствий]. Все штатно, информация о массовых отказах не поступала", - сказал Джеус.

Чиновник также отметил, что ситуация в городе остается под контролем несмотря на сложности, и добавил, что "вряд ли наших туристов этим испугаешь".