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2 часа назад

В Санкт-Петербурге заявили о высокой загрузке отелей

Мира Маркина

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин заявил, что загрузка отелей Санкт-Петербурга в июне 2022 года достигла 70%. Об этом сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге заявили о высокой загрузке отелей
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, высокий спрос объясняется белыми ночами в Санкт-Петербурге в июне. Однако он отметил, что это "спрос сегодняшнего дня", так как глубина продаж невысокая.

По мнению Алексея Мусакина, несмотря на уход с рынка международных сетей гостиниц и их переименование, в целом объемы продаж не изменятся в ближайшее время.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что у отелей Санкт-Петербурга высокая репутация благодаря накопленному опыту руководства и сотрудников гостиниц и благодаря высоким стандартам обучения специалистов в отрасли.

В первые полгода 2022 года гостиницы были загружены в среднем на 45%: бюджетные варианты размещения - примерно на 55%, пятизвездочные отели - 35-38%. Всего за этот период город посетили 3,64 миллиона россиян и 130 тысяч иностранцев. Больше всего туристов приехало из Казахстана, Азербайджана, Армении, Турции, Индии и Германии.

Ранее стало известно, где чаще всего грабят туристов.

Новости путешествий,Алексей Мусакин,Сергей Корнеев,
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