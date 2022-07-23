В Санкт-Петербурге заявили о высокой загрузке отелей

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин заявил, что загрузка отелей Санкт-Петербурга в июне 2022 года достигла 70%. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам специалиста, высокий спрос объясняется белыми ночами в Санкт-Петербурге в июне. Однако он отметил, что это "спрос сегодняшнего дня", так как глубина продаж невысокая.

По мнению Алексея Мусакина, несмотря на уход с рынка международных сетей гостиниц и их переименование, в целом объемы продаж не изменятся в ближайшее время.

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что у отелей Санкт-Петербурга высокая репутация благодаря накопленному опыту руководства и сотрудников гостиниц и благодаря высоким стандартам обучения специалистов в отрасли.