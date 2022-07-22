Стало известно, где чаще всего грабят туристов

Сотрудники финансового агрегатора money.co.uk проанилизировали отзывы путешественников и назвали места, где туристы чаще всего становятся жертвами грабителей. Об этом сообщает Mirror.

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Чаще всего туристы сталкиваются с воровством во Франции. Самой опасной улицей стала знаменитая пешеходная Рамбла в центре Барселоны. Больше 3600 туристов рассказали истории о кражах в этом месте.

Следом в списке идет место у парижской Эйфелевой башни. Там пострадали от карманников 2600 путешественников.

Фонтан Треви в Риме оказался на третьем месте. Пока туристы смотрят на воду, загадывают желания и бросают монетки в воду, воры делают свое дело. Пострадало более 2200 тысяч человек.

В десятку опасных мест вошли чешские Карлов мост и Староместкая площадь, французские Сакре-Кер, Колизей, Лувр, Нотр-Дам де Пари, испанская Саграда Фамилия.

Во время прогулок эксперты советуют оставлять ценные вещи в отеле, а деньги держать в плоской сумке под одеждой.