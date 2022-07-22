Россиянам назвали бюджетный способ попасть на курорты Европы

Представители туристической индустрии назвали способ попасть на популярные европейские курорты. Об этом сообщает TourDom.
Сейчас до Европы можно добраться через Вильнюс, куда можно доехать на автобусе из Минска или Москвы. Стоимость билетов начинается от 1600 рублей.
А уже из Литвы бюджетно долететь до других курортов. Например, авиакомпания AirBaltik два раза в неделю летает до хорватского Дубровника, билеты обойдутся в 24 тысячи рублей.
Также есть возможность добраться из Вильнюса до греческого острова Родос, стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Авиабилеты до Барселоны на рейсах лоукостеров Wizz Air и Ryanair стоят 25-29 тысяч рублей.
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