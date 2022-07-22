Россиянам назвали бюджетный способ попасть на курорты Европы

Представители туристической индустрии назвали способ попасть на популярные европейские курорты. Об этом сообщает TourDom.

Фото: unsplash unsplash

Сейчас до Европы можно добраться через Вильнюс, куда можно доехать на автобусе из Минска или Москвы. Стоимость билетов начинается от 1600 рублей.

А уже из Литвы бюджетно долететь до других курортов. Например, авиакомпания AirBaltik два раза в неделю летает до хорватского Дубровника, билеты обойдутся в 24 тысячи рублей.

Также есть возможность добраться из Вильнюса до греческого острова Родос, стоимость билетов начинается от 22 тысяч рублей. Авиабилеты до Барселоны на рейсах лоукостеров Wizz Air и Ryanair стоят 25-29 тысяч рублей.