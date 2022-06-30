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11 часов назад

Почему европейцы не знают про шведский стол

Мария Каткова

Чаще всего с термином “шведский стол” мы сталкиваемся в отелях. Он представляет собой фуршет из нескольких блюд, которые туристы могут употреблять неограниченное количество. Однако не все знают, как этот тип питания связан со Швецией, а в большинстве стран люди и вовсе не поймут вас, если вы спросите их про шведский стол. О том, почему это произошло — в материале “Рамблера”.

Почему европейцы не знают про шведский стол
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Почему стол называют шведским

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Такой способ подачи придумали шведы еще в древности. Дело в том, что в дороге из-за постоянного холода шведы практически не ели. Поэтому в остановках или в конце путешествия они были очень голодные. Первым делом каждый занимался тем, что ему было нужнее: кто-то шел за стол, кто-то в душ, а кто-то спал. Принимающая сторона понимала это и не сразу звала путников за стол.

Для гостей раскладывали заготовки в большие миски, среди которых была сельдь, жареное мясо или рыба, овощи, десерты и напитки. В итоге каждый мог в удобное время подойти к этим мискам и взять необходимую порцию еды. Этот способ подачи быстро прижился, так как был удобен для всех. и для гостей, и для тех, кто их принимает.

Со временем европейская культура повлияла на традиции в Швеции, и тогда там начали организовывать фуршеты, которые стали называть “буфетом” из-за предмета мебели, на котором и находилась еда. Однако в таком формате подавали лишь закуски. основной прием пищи проходил за столом.

В Россию это название пришло, как предполагают лингвисты, из рассказов путешественников. Они были в Швеции какое-то время и видели эту традицию, поэтому в России стол стал называться “шведским”. В большинстве западных стран не знают про этот термин.

Как говорят в других странах

“Шведским” стол называют только в нескольких странах: России, Украине, Польше, Венгрии, Хорватии и Литве. В остальных странах, если вы спросите про шведский стол, вас вряд ли поймут, несмотря на то, что такой тип питания распространен в Европе.

В западных языках такого термина не существует. Его продолжают называть “buffet” (буфет), как и делали это в Средние века. Из-за того, что в русском языке у слова “буфет” оказалось другое значение, прижилось использование термина “шведский стол”.

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