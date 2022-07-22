Режим ограничения полетов продлен

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июля 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Продление режима ограничения полетов касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
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