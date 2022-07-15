Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете

«Перед полетом не нужно есть, Это мера необходима, чтобы не было нагрузки на организм. Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А так же свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — отметила медик.