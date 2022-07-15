Врач назвала важную причину пить томатный сок в самолете

Для разжижения крови в полете врачи рекомендуют пить томатный или апельсиновый сок. Об этом рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU.
Врач рекомендует для профилактики использовать несколько напитков.
«Нужно пить в самолете простую воду, а также томатный или апельсиновый сок. Для профилактики, чтобы разжижалась кровь. Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не соленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями», — подчеркнула Лариса Алексеева.
При этом перед полетом врач не рекомендует есть, чтобы дополнительно не нагружать организм.
«Перед полетом не нужно есть, Это мера необходима, чтобы не было нагрузки на организм. Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А так же свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — отметила медик.
Также терапевт посоветовала людям с хроническими заболеваниями проверять кровь на свертываемость и уровень глюкозы перед долгими перелетами.
«Перед длительным полетом, я считаю, людям с хроническими заболеваниями нужно все-таки пройти самый минимальный набор лабораторных исследований. Хотя бы сдать кровь на общий анализ. Нужно посмотреть на систему свертываемости, а также проверить такие показатели, как сахар, глюкоза в крови. Потому что в полете ее уровень может подняться, все-таки нервный стресс», — считает Алексеева.
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