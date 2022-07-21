В Египте разрешили фотографировать достопримечательности

В Египте разрешили любительскую фото- и видеосъемку в общественных местах без предварительного согласования. Об этом заявили в министерстве туризма страны.
Ранее для того, чтобы снимать в общественном месте, нужно было получать специальную лицензию. Теперь власти Египта сделали послабления. Фотографировать и снимать видео для личного использования можно бесплатно и без разрешения.
Однако нельзя снимать детей. Взрослых фотографировать разрешено только с их согласия. Достопримечательности снимать можно только без вспышки и в личных целях.
Важное уточнение - турист, а также местные при проведении фото- и видеосъемки обязаны "не снимать или распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет".
Если человек использует профессиональную осветительную технику или для работы необходимо перекрытие дороги, разрешение получать необходимо.
Как сообщают власти страны, решение должно поспособствовать повышению лояльности туристов к Египту.