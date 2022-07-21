В Египте разрешили фотографировать достопримечательности

В Египте разрешили любительскую фото- и видеосъемку в общественных местах без предварительного согласования. Об этом заявили в министерстве туризма страны.

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Ранее для того, чтобы снимать в общественном месте, нужно было получать специальную лицензию. Теперь власти Египта сделали послабления. Фотографировать и снимать видео для личного использования можно бесплатно и без разрешения.

Однако нельзя снимать детей. Взрослых фотографировать разрешено только с их согласия. Достопримечательности снимать можно только без вспышки и в личных целях.

Важное уточнение - турист, а также местные при проведении фото- и видеосъемки обязаны "не снимать или распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет".

Если человек использует профессиональную осветительную технику или для работы необходимо перекрытие дороги, разрешение получать необходимо.