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1 час назад

Стюардесса рассказала лайфхак о том, как летать с минимумом вещей

Диана Товсепова

Британская стюардесса Джейн Хоукс рассказала свои лайфхаки о комфортных перелетах в путешествиях.

Стюардесса рассказала, как летать с минимумом вещей
Фото: PxherePxhere

Так, девушка отметила, что летать легче всего с ручной кладью, чтобы не тратить время на получение багажа по прилету.

Однако, если чемодан все-таки будет, британка советует использовать специальные мешки для одежды, закручивающиеся в рулоны. По ее словам, свернутая рулонами одежда значительно экономит место.

При этом она посоветовала внимательнее подбирать гардероб в поездку:

"Выбирайте нейтральные цвета, потому что вам нужны простые наряды. Вы можете заранее собрать несколько образов для разных случаев", — рассказала она.

Ранее мы писали о том, как стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей.

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