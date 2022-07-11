Стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей

Стюардесса в мини-юбке приняла необычную позу и впечатлила пользователей сети.
Кадр опубликовал аккаунт @cabincrewonline. На фото бортпроводница в мини-юбке сидит в отсеке для стюардесс, задрав ноги на противоположную стену.
Подписчики аккаунта оставили девушке комплименты в комментариях под постом:
«У вас чудесные ножки»,
«Как бы мне хотелось летать с вами всю свою жизнь»,
«Почему я никогда не встречал таких стюардесс во время путешествий»,
«Какая вы прекрасная»,
«Невероятно сексуальная».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла траты миллионеров на алкоголь.