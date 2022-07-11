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30 минут назад

Стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей

Мира Маркина

Стюардесса в мини-юбке приняла необычную позу и впечатлила пользователей сети.

Стюардесса в мини-юбке впечатлила пользователей
Фото: СоцсетиСоцсети

Кадр опубликовал аккаунт @cabincrewonline. На фото бортпроводница в мини-юбке сидит в отсеке для стюардесс, задрав ноги на противоположную стену.

Подписчики аккаунта оставили девушке комплименты в комментариях под постом:

«У вас чудесные ножки»,

«Как бы мне хотелось летать с вами всю свою жизнь»,

«Почему я никогда не встречал таких стюардесс во время путешествий»,

«Какая вы прекрасная»,

«Невероятно сексуальная».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла траты миллионеров на алкоголь.

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