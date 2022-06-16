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36 минут назад

Стюардесса раскрыла траты миллионеров на алкоголь

Мария Иглина

Стюардесса, которая работает на яхте богачей, раскрыла сумму недельных трат миллионеров на алкоголь. Подробностями девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Стюардесса раскрыла траты миллионеров на алкоголь
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, выяснилось, что счета за спиртные напитки клиентов чартерных рейсов доходят до 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за неделю.

Стюардесса также рассказала, что за время поездки пассажиры нередко могут полностью израсходовать весь приобретенный ими алкоголь. Если же напитки остаются, то некоторые клиенты забирают их с собой.

Ранее россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию.

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