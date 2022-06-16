Стюардесса раскрыла траты миллионеров на алкоголь

Так, выяснилось, что счета за спиртные напитки клиентов чартерных рейсов доходят до 30 тысяч фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей) за неделю.

Стюардесса также рассказала, что за время поездки пассажиры нередко могут полностью израсходовать весь приобретенный ими алкоголь. Если же напитки остаются, то некоторые клиенты забирают их с собой.