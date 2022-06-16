Россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о дефиците туристических путевок в Турцию на ближайшие даты.
В Ассоциации поговорили с представителями самых разных туристических фирм, и все они сошлись на мнении, что забронировать турпакет в Турцию с вылетом в ближайшие даты стало практически невозможно.
«Да. Действительно, на ближайшие даты нет мест в системе как на Анталийское побережье, так и на Эгейское. А на некоторых рейсах действительно нет мест и в июле месяце, и в августе. Заметим, что традиционно самым высоким спросом пользуются и раскупаются быстрее всего рейсы с вылетом в Турцию утром и обратным вылетом вечером», – подтвердили представители их агентства Coral Travel.
Все дело в том, что в данный момент спрос сильно превышает предложение.
Ранее мы писали, что названа недорогая альтернатива Турции.