Россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию

«Да. Действительно, на ближайшие даты нет мест в системе как на Анталийское побережье, так и на Эгейское. А на некоторых рейсах действительно нет мест и в июле месяце, и в августе. Заметим, что традиционно самым высоким спросом пользуются и раскупаются быстрее всего рейсы с вылетом в Турцию утром и обратным вылетом вечером», – подтвердили представители их агентства Coral Travel.