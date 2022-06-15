Названа недорогая альтернатива Турции

«Например, тур на неделю на all inclusive в Grand Oasis Resort четыре звезды в Шарм-эль-Шейхе с 18 июня обойдется в 152 тысячи рублей на двоих, в Albatros Laguna Vista Beach пять звезд на том же курорте — в 168 тысяч. Отдых получится бюджетнее, если выбрать дату вылета 25 июня: первый отель можно забронировать за 124 тысячи рублей, второй — за 136 тысяч»