Названа недорогая альтернатива Турции

Россиянам рассказали, куда можно поехать, если поездка в Турцию выходит за рамки бюджета. Об этом рассказали эксперты Tourdom.
Они порекомендовали выбирать Египет, если Турция выходит для туристов слишком дорогой. Отели среднего ценового сегмента в Египте стоят меньше, чем такие же в Анталье.
При этом эксперты посоветовали заранее бронировать выбранные отели, так как цена может вырасти за несколько дней довольно быстро. Уже сейчас наблюдается рост цен на объекты размещения в Египте, но пока что они все равно дешевле турецких.
«Например, тур на неделю на all inclusive в Grand Oasis Resort четыре звезды в Шарм-эль-Шейхе с 18 июня обойдется в 152 тысячи рублей на двоих, в Albatros Laguna Vista Beach пять звезд на том же курорте — в 168 тысяч. Отдых получится бюджетнее, если выбрать дату вылета 25 июня: первый отель можно забронировать за 124 тысячи рублей, второй — за 136 тысяч»
Ранее сообщалось, что названа оптимальная стоимость летнего отдыха в Армении.