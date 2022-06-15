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1 час назад

Названа недорогая альтернатива Турции

Мария Каткова

Россиянам рассказали, куда можно поехать, если поездка в Турцию выходит за рамки бюджета. Об этом рассказали эксперты Tourdom.

Названа недорогая альтернатива Турции
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Они порекомендовали выбирать Египет, если Турция выходит для туристов слишком дорогой. Отели среднего ценового сегмента в Египте стоят меньше, чем такие же в Анталье.

При этом эксперты посоветовали заранее бронировать выбранные отели, так как цена может вырасти за несколько дней довольно быстро. Уже сейчас наблюдается рост цен на объекты размещения в Египте, но пока что они все равно дешевле турецких.

«Например, тур на неделю на all inclusive в Grand Oasis Resort четыре звезды в Шарм-эль-Шейхе с 18 июня обойдется в 152 тысячи рублей на двоих, в Albatros Laguna Vista Beach пять звезд на том же курорте — в 168 тысяч. Отдых получится бюджетнее, если выбрать дату вылета 25 июня: первый отель можно забронировать за 124 тысячи рублей, второй — за 136 тысяч»

Ранее сообщалось, что названа оптимальная стоимость летнего отдыха в Армении.

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