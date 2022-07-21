О том, сколько стоит отдых по системе "все включено" в России и Турции специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, эксперты брали в расчет проживание двоих взрослых в отеле в течение десяти дней с питанием «все включено» с 1 по 31 августа. Причем перелет в расчеты не входил.

Оказалось, что в турецкой Анталье за отель «три звезды» туристам придется заплатить минимум 16,4 тысячи рублей. 10 дней в отеле «четыре звезды» на турецком курорте обойдутся в 22,7 тысячи, а пятизвездочный отель будет стоить 41,6 тысячи. Максимальная стоимость отдыха в турецких отелях трех, четырех и пяти звезд вышла в 76, 125 и 322 тысячи рублей соответственно.

А вот в России дела обстоят иначе. Самый дешевый вариант отдыха в трехзвездочном отеле в Краснодарском крае обойдется минимум в 98,4 тысячи рублей. «Четыре звезды» на Кубани обойдутся в 76,4 тысячи, а 10 дней в пятизвездочном отеле будут стоить 230 тысяч рублей. Максимальная стоимость отдыха в российских черноморских отелях трех, четырех и пяти звезд вышла в 160, 380, 245 тысяч рублей соответственно.

Специалисты определили, что медианная цена для трехзвездочных отелей в Турции составит 46 тысяч рублей против 129 тысяч рублей в Краснодарском крае. Для четырехзвездочных отелей показатели будут равняться 74 и 228 тысячам рублей в

Турции и Краснодарском крае. «Пять звезд» в Турции будут стоить 182 тысячи, а на Кубани — 237,5.